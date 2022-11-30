Новый этап строительства станции метро «Театральная» в Самаре прошел госэкспертизу

Сейчас работы по возведению объекта ведутся на улицах Галактионовская и Полевая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый этап строительства станции метро «Театральная» в Самаре прошел государственную экспертизу. Об этом сообщил министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

– Получено положительное заключение госэкспертизы проектной документации на этап 6,7.5. Он включает в себя станционный комплекс, два однопутных перегонных тоннеля и притоннельные сооружения, – рассказал глава областного минстроя.

В настоящий момент работы по возведению станции ведутся на улицах Полевая и Галактионовская. Специалисты завершают перенос инженерных коммуникаций и разработку стартового котлована в районе театра оперы и балета. Параллельно ведется обустройство котлована на улице Полевой.

Работы идут с опережением графика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, где обустроят выходы станции метро «Театральная» в Самаре

Информацию озвучили в управлении капитального строительства региона (подробности)