В Самарской области Lada XRAY от столкновения с иномаркой отлетела в кювет

Выезжая со второстепенной дороги, водитель иномарки не уступил дорогу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 29 ноября, в 13:00 в Автозаводском районе Тольятти 57-летний водитель автомобиля Chevrolet врезался в Lada XRAY, которая отлетела в кювет.

— Мужчина ехал по улице Вокзальной в направлении Хрящевского шоссе. ДТП произошло напротив дома № 20 на нерегулируемом перекрестке, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Выезжая со второстепенной дороги, автомобилист не уступил автомобилю Lada XRAY, за рулем которой находилась 36-летняя женщина. В результате этого автомобили столкнулись, и от удара отечественная легковушка отлетела с дороги в правый кювет.

В ДТП пострадала автомобилистка, ее с места происшествия доставили в медицинское учреждение. Там женщине назначили амбулаторное лечение. По информации полицейских, виновник аварии с ноября 2021 года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 30 раз.

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