Букмекер-мошенник из Тольятти обманул жителя Астрахани на 100 тысяч рублей

Тольяттинец предложил астраханцу испытать удачу и поставить на спорт. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Тольятти 24-летний парень обманул жителя Астрахани, взяв с него деньги для ставок на спорт. Так житель другого региона лишился 106 тысяч рублей, сообщает ГУ ФССП по Самарской области.

Информация о возможности легкого заработка путем ставок на спорт была размещена в соцсети. Тольяттинец предложил астраханцу испытать удачу и попросил перевести ему деньги на карту для оплаты комиссии.

В итоге букмекер-мошенник из Тольятти деньги получил, удалил аккаунт и перестал выходить на связь. Суд назначил парню два года лишения свободы условно и обязал выплатить астраханцу материальный ущерб.

Однако возвращать денежные средства молодой человек не торопился. Сделал он это только после того, как судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы страны и запретил регистрировать принадлежащее ему имущество.

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