Бизнес-омбудсмен Эдуард Харченко высказался о бюджете и доверии инвесторов Самарской области

В Самарской области создан благоприятный климат для развития бизнеса. Фото: личная страница Вконтакте Эдуарда Харченко

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко прокомментировал такие основы развития региона, заложенные в бюджете, как инвестиции и поддержка предпринимателей.

— Инвестор нашему региону доверяет, знает, что с ним аккуратно, внимательно отработают. У нас есть положительные примеры успешной работы: логоцентр Wildberries, центр Яндекс.Маркет, хаб маркетплейса Ozon и др., — сказал Эдуард Харченко.

В прошлом году рост инвестиций в регионе составил 122,5%. В этом году, несмотря на непростую ситуацию, уже отмечается прирост на 4,5%. Бизнес-омбудсмен также отметил, что в Самарской области создан благоприятный климат для развития бизнеса.

По уровню административного давления на бизнес в прошлом году регион занял 22 место, а в 2020 году был на 34 позиции. Важными для поддержки бизнеса являются Гарантийный фонд, снижение платы за аренду до 1 рубля за год для участников СВО, центры «Мой бизнес».

— Значимо и обучение, повышение компетенций, грантовая поддержка, которые предоставляют в центрах «Мой бизнес». Кто владеет информацией, тот владеет миром, — подытожил Эдуард Харченко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.