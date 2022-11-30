Верхние строчки рейтинга занимают другие авиаперелеты, связанные с Москвой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию Туту и Сравни авианаправление Москва – Самара вошло в топ-10 самых популярных по итогам ноября и заняло 9 строчку рейтинга.

Доля пассажиров данного направления составляет 1,8%, а средний чек туда-обратно эксперты оценили в 7221 рубль. Напомним, в декабре количество рейсов из Самары в Москву увеличится до 20 в неделю.

Верхние строчки рейтинга занимают другие авиаперелеты, связанные с Москвой. На первом месте –Москва и Санкт-Петербург, на втором – Москва и Сочи, на третьем –Москва и Минеральные Воды.

Из зарубежных направлений популярнее стали Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Армения и Азербайджан. Следом за ними вошли в рейтинг такие теплые направления, как Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Индия.

Ранее стало известно, что в расписании международного аэропорта Курумоч вновь появились прямые рейсы из Самары в Таиланд. Самолеты начнут летать уже с 1 декабря 2022 года.

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