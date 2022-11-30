Главврач самарской больницы № 4 поблагодарила за постоянную поддержку сферы здравоохранения

Наталья Виктор отметила, что в регионе оказывают серьезную поддержку сфере здравоохранения / Фото: samaragb4.ru

Депутаты губдумы во втором чтении приняли бюджет Самарской области на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов. Значительную часть средств планируется направить на развитие и укрепление сферы здравоохранения. На следующий год на эти цели предусмотрено более 21 млрд рублей. Главный врач больницы № 4 Самары Наталья Виктор поблагодарила за поддержку, которую оказывают сфере здравоохранения региона.

- На эти средства ремонтируют медучреждения, строят новые больницы и ФАПы, идет закупка необходимого оборудования. На базе нашей больницы открыт центр амбулаторной онкопомощи, куда было закуплено оборудование экспертного класса. Подобные центры появились и на базе других больниц города. Идет очень серьезная поддержка системы здравоохранения, - отметила Наталья Виктор.

Напомним, за последние четыре года в Самарской области построили 110 больниц, поликлиник, врачебных амбулаторий, ФАПов, а также офисов врачей общей практики. Обновили около 200 объектов здравоохранения. Кроме того, в регионе идет работа по привлечению кадров в медучреждения. Это целевая подготовка, стимулирующие выплаты, помощь в решении вопросов с жильем.

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