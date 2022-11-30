Ледовый дворец спорта в Самаре обеспечили скоростным интернетом

Wi-Fi-доступ в интернет получили все гости Дворца спорта Фото: Архив "КП"

Дворец спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре подключили к скоростному интернету. Доступом в сеть сотрудников и гостей объекта обеспечил «Ростелеком». Также компания организовала для персонала автоматическую телефонную станцию на 213 номеров и четыре радиоточки для оповещения зрителей в случае ЧС.

- Мы построили до Дворца спорта более 2 км волоконно-оптической линии связи. Телекоммуникационная инфраструктура стала базой для подключения всех сервисов компании. Нам удалось за один день организовать доппорты для видеотрансляции Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». Тренеры, судьи, участники соревнований и журналисты получили Wi-Fi-доступ в интернет, - рассказал директор самарского филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Добрынин.

По словам вице-президента федерации фигурного катания на коньках Веры Богуш, скоростной интернет от «Ростелекома» позволил спортсменам и организаторам соревнования мгновенно обмениваться видео, общаться в мессенджерах и пересматривать выступления.

Напомним, ранее провайдер построил две волоконно-оптические линии связи до стадиона «Солидарность Арена», провел интернет в несколько районных ФОКов и модернизировал систему освещения спорткомплекса «Олимп» в Тольятти.

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