Вода течет уже около недели на дорогах в Промышленной районе Самары

Целое "болото" образовалось посреди проезжей части. Фото: "Убежище Самара"

В Промышленной районе Самары вода течет уже около недели на улице Стара Загора, 110. Об этом сообщили жители города в телеграм-канале "Убежище Самара".

Выйти без вероятности подскользнуться и упасть или не промочить ноги уже становится сложно. Как и подойти к мусорным контейнерам, которые тоже окружены водой. Целое "болото" образовалось посреди проезжей части. А на одной из дорог "река" за ночь успела превратиться в целое испытание изо льда.

— Да это каток заливают для жильцов, бесплатный причем, — иронизируют в комментариях.

Такая ситуация наблюдается в разных местах областного центра. Фото: "Убежище Самара"

Такая ситуация наблюдается в разных местах областного центра. Недавно улицу Мориса Тореза затопило из-за коммунальной аварии. Проблемы с дорожным покрытием также участились.

Ранее местные жители пожаловались на глубокую яму на улице Георгия Димитрова, а шесть автобусов пришлось даже пустить в объезд из-за провала асфальта.

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