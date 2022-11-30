Карьерный ликбез и успешное трудоустройство: как прошел День МТС в Самаре

На ярмарке вакансий компания также представила стажерские программы и актуальные позиции: МТС приглашает в свою команду инженеров технических сервисов, бухгалтеров, HR-специалистов, а также менеджеров по продажам и по работе с клиентами.

На «День МТС» пришли более 100 соискателей заинтересованные в своем развитии жители города и региона, а также молодые специалисты и выпускники колледжей и вузов. HR-эксперты поделились с участниками карьерного ликбеза советами по поиску работы мечты: как составить резюме и видео-визитку, как правильно вести себя на собеседовании и как найти общий язык с руководителем и коллегами в первые дни трудоустройства.

В числе лайфхаков успешного трудоустройства: активно откликаться на вакансии на онлайн-ресурсах, мониторить hr-сайты компаний, адресно рассылать резюме и соглашаться на собеседования. Даже если вам не сделают предложение по итогам встречи, вы сможете получить полезный опыт, который поможет в дальнейшей презентации на рынке трудоустройства.

Также слушатели карьерного ликбеза узнали правила финансовой грамотности и цифровой гигиены. Представитель МТС Банка напомнил, как опознать мошенников и противостоять им. Главное - не сообщать посторонним персональные данные и данные банковских карт. При возникновении малейших подозрений рекомендуется немедленно прекратить телефонный разговор и самостоятельно перезвонить в банк или обратиться в ближайшее отделение кредитной организации.

Эксперты Группы МТС поделились историями успеха построения карьеры в компании и рассказали о ее стажерских программах, которые заинтересуют молодых специалистов и тем, кто решил сменить род деятельности.

«Понимание требований современного рынка, правильное сформированные критерии выбора вакансии, а также эффективное представление себя как соискателя вот секрет успеха в поиске работы мечты. Уверен, что такой насыщенно интерактивный «День МТС» поможет молодым специалистам в карьерном старте и реализации профессиональных планов и амбиций. Мы подробно рассказали о стажировке и преимуществах работы в современной компании с множеством бизнес-вертикалей: от финтеха, телекома и разработки цифровых сервисов до создания собственного медиа-контента», рассказал директор филиала МТС в Самарской области Александр Маламед.

«МТС организовал полезное обучающее мероприятие. Центр занятости населения, со своей стороны, может оказать поддержку и работодателю, и ищущим работу с помощью государственных программ. Например, мы активно реализуем программы карьерного сопровождения молодежи, в том числе, помогаем трудоустройству в рамках закона о молодом специалисте, согласно которому можно получить господдержку в размере 146 тысяч рублей в год», отметила начальник отдела содействия работодателям «Управляющий центр занятости» Светлана Сафина.

Попасть в программу стажировки МТС можно, оставив заявку на сайте. Узнать о вакансиях компании и откликнуться на них можно на карьерных сайтах: job.mts.ru, samara.hh.ru, а также на trudvsem.ru или в мобильном приложении «Работа России» для этого в разделе фильтра «название компании» необходимо ввести МТС.