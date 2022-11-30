Заботиться о своём здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартовали Дни здоровья

Воспользоваться медицинскими сервисами на особо выгодных условиях можно будет до 4 декабря, когда в отделениях банка будут проходить Дни здоровья. В том числе акция будет проходить во всех офисах банка на территории Самарской области.

Сервисы Индустрии здоровья становятся всё более востребованными. Пациенты по всей стране уже более 1,7 млн раз записались к врачу на очный или онлайн-приём через СберЗдоровье в 2022 году. К врачу онлайн-режиме можно обратиться за расшифровкой данных анализов и снимков, получить второе мнение или проконсультироваться о тактике лечения. Телемедицина сегодня востребована как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Технология не только позволяет экономить время, но и даёт возможность консультироваться с врачами различных специальностей онлайн, без необходимости ехать в другой город или другой регион.

Сергей Жданов, управляющий директор – директор центра индустрии здоровья Сбербанка:

«Здоровье — самое важное, что есть у каждого из нас. Банк успешно развивает современные цифровые продукты и сервисы в различных сферах, в том числе ив здравоохранении. Сервисы компаний Индустрии здоровья объединяют в себе инновационные технологии и профессионализм лучших врачей. Сегодня наши технологии и решения помогают жителям страны получать медицинские услуги в удобном формате и более внимательно следить за здоровьем. В этом году банк вновь проводит Дни здоровья, чтобы современные телемедицинские технологии стали ещё более доступными и наши клиенты могли воспользоваться удобными сервисами на выгодных условиях».

Телемедицина является одной из технологий другого сервиса цифровой медицины —дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Этот вид мониторинга уже показал свою эффективность в рамках проектов, которые проходят в лечебных учреждениях по всей стране. Например, дистанционный мониторинг больных с артериальной гипертензией позволяет до 70% снизить вызовы скорой медицинской помощи и случаи госпитализаций, а также до 30% снизить смертность пациентов от инфаркта миокарда и инсульта. Теперь такой мониторинг доступен каждому.