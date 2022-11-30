Стало известно, сколько человек заболели коронавирусом в Самарской области 30 ноября 2022 года

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 484 966 жителей региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за последние сутки незначительно увеличилось количество пациентов с COVID-19. Об этом можно судить из официальной статистики.

Так, по состоянию на 30 ноября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 173 человек. При этом 29 ноября в регионе было зафиксировано 142 случая заболевания.

Тем не менее, заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе постепенно идет на спад. Еще в начале ноября статистика была значительно выше – тогда болезнь обнаружили у 260 человек. А в сентябре этот показатель превышал отметку в 2 тысячи.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 484 966 жителей региона.

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