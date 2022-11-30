Бесплатный концерт военного оркестра «Я верю в свой народ» пройдет в Новокуйбышевске 3 декабря

Зрителям расскажут интересные факты об истории создания разных песен и маршей.

В субботу, 3 декабря, в городе Новокуйбышевск пройдет бесплатный концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады «Я верю в свой народ». Попасть на него может любой желающий.

— Это музыка, которая в суровые годы была рядом со своим народом, помогала пережить все невзгоды и победить, — сообщает официальный канал Самарской области.

Руководить оркестром будет дирижёр Вячеслав Ворушилов. Концерт организовывается в рамках общественной патриотической программы. Зрителей ждет музыкальная программа, а также интересные факты об истории создания разных песен и маршей, которые пополнили золотой фонд мирового искусства.

Концерт состоится в 11:00 в МК Русь по адресу: улица Коммунистическая, 38Б.

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