Самарские специалисты провели мониторинг цен в продуктовых магазинах

Жители смогут купить продукты по выгодным ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, как сэкономить в продуктовых магазинах. В областной столице вновь проверили цены на продовольственные товары.

По информации городской администрации на 30 ноября 2022 года, выгоднее всего купить вермишель за 48,72 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Говядину (кроме бескостного мяса) за 450 рублей/килограмм на Безымянском рынке в Промышленном районе. Молоко за 39,44 рубля/литр в «Перекрестке» Красноглинского района. Сахар-песок за 55 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района».

Все подробности указаны на официальном сайте мэрии. Подобные проверки помогают отслеживать динамику стоимости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.