Мошенник представился полицейским и оставил жителя Тольятти без 1,6 млн рублей

Мужчина оформил несколько кредитов, собрал собственные накопления и отдал всю сумму злоумышленникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области набирает обороты новый вид телефонного мошенничества. Он широко распространялся по стране еще в прошлом году. Суть схемы проста: мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и оставляют граждан без денег. Граждане региона сообщали, что в последнее время неоднократно получали такие звонки. В их числе – житель Тольятти. Мужчина попался на уловку и потерял более 1,6 млн. рублей.

– Жителю Тольятти позвонил «сотрудник полиции» и сообщил, что он подозревается в пособничестве терроризму, планируется возбуждение уголовного дела. Звонивший уточнил, что мужчине необходимо связаться со службой безопасности банка, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

После этого мужчине через мессенджер позвонила «сотрудница службы безопасности банка». Она рассказала, что неизвестные завладели его личными данными и пытаются оформить на него кредит. Тольяттинец был в растерянности.

– По указанию мошенницы он зашел на Госуслуги и продиктовал ей нужный код. Злоумышленница также посоветовала ему купить новый телефон – якобы для того, чтобы скрыть их действия от мошенников, – информируют в региональной прокуратуре.

Тольяттинец оставался на связи с мошенницей в течение нескольких дней. За это время он оформил несколько кредитов и собрал собственные средства. Сумма получилась немалая – 1 650 000 рублей. Деньги он перевел злоумышленнице, полагая, что отправляет накопления на безопасный счет МВД.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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