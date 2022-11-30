Эксперт рассказала, выгодно ли самарцам брать отпуск в январе и как это отразится на зарплате

Сотрудники, которых привлекут к работе в праздничные дни, должны получить оплату в двойном размере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт SuperJob Наталья Голованова рассказала самарцам, изменится ли заработная плата в связи с новогодними праздниками и выгодно ли брать отпуск в январе.

— Если установлен оклад, продолжительные выходные не скажутся на заработной плате. Если установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в зарплате могут быть, — сказала Наталья Голованова.

Те сотрудники, которых привлекут к работе в праздничные дни, должны получить оплату в двойном размере. В отношении отпуска эксперт напомнила правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее в это время отпуск. С учетом этого, январь является самым невыгодным для отпуска месяцем в году.

В январе 2023 года будет всего 17 рабочих дней (136 часов). Это означает, что стоимость одного рабочего дня будет выше по сравнению с другими месяцами. Чтобы не потерять в деньгах, эксперт советует в январе лучше поработать.

Для тех, кто хочет продлить новогодние каникулы, имеет смысл взять отпуск накануне — в декабре этого года. В месяце 22 рабочих дня (176 часов), поэтому сильной потери в деньгах быть не должно.

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