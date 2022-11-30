В Самарской области руководство научной компании не выплатило сотрудникам более 100 тысяч рублей

Сотрудникам не выплачивали заработную плату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители провели мониторинг исполнения трудового законодательства. Оказалось, руководство одной из компании не выплатило сотрудникам более 100 тысяч рублей.

По информации прокуратуры региона, научно-производственная компания задержала заработную плату двум работникам. Общая сумма задолженности составила 101 тысячу рублей. Зарплату не выплатили бухгалтеру с марта по сентябрь и замдиректору в марте 2022 года. Правоохранители внесли представление об устранении нарушения.

Материалы проверки направили в органы предварительного расследования. В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело. Задолженность погасили.

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