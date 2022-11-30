Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 30 ноября 2022 года

Самое большое количество случаев заболевания обнаружили в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области по состоянию на 30 ноября 2022 года. Информацию сообщили в региональном оперштабе.

Традиционно основная статистика приходится на крупные города. Так, в Самаре и Тольятти COVID-19 заболели 62 и 51 человек соответственно.

В остальных населенных пунктах заболеваемость ниже. В Большеглушицком и Волжском районах коронавирусом заболели по 9 человек, в Сызрани и Чапаевске – по 6. Еще по 4 случая заболевания было зафиксировано Жигулевске и Безенчукском районе, по 3 – в Кинель-Черкасском, Клявлинском и Шигонском районах.

В Новокуйбышевске, Октябрьске, Похвистнево, а также Елховском, Камышлинском, Кошкинском, Красноармейском, Нефтегорском, Похвистневском, Пестравском, Ставропольском, Хворостянском и Челно-Вершинском районах зафиксирвали по одному случаю заболевания.

Всего за прошедшие сутки было проведено 11 263 исследований на КВИ. Диагноз подтвердился у 173 пациентов, 47 были госпитализированы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.