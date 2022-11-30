Самарцам рассказали, куда обращаться в случае похолодания в квартирах

Нормальная температура в квартирах зимой - 18-20 градусов тепла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приходом зимы многие жители обратили внимание на низкие температуры в квартирах. По нормативу воздух в помещении должен быть прогрет до 18-20 градусов тепла, в угловых комнатах – до 20-22 градусов тепла. Однако порой эти показатели значительно ниже. В региональном управлении Роспотребнадзора жителям Самарской области рассказали, куда стоит обращаться в таких случаях.

– Если температура ниже положенных нормативов, жильцам нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. В случае, если договоры подписаны напрямую с поставщиками услуг, разбираться с ними придется самим, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Для обращения граждане должны составить претензию в двух экземплярах. На одном нужно поставить отметку о принятии, другой вручить исполнителю.

– В претензии нужно указать на низкие температуры в квартире и потребовать провести замеры. Сослаться в этом случае можно на Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», – информируют в Роспотребнадзоре.

Если вопрос останется нерешенным, а ответ на письмо не придет, жители могут обратиться в жилищную инспекцию. Еще один вариант – суд. Через него можно возместить убытки – например, если человек был вынужден пользоваться обогревателем, из-за чего сумма за электричество оказалась высокой.

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