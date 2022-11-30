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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 12:04

В Самарской области иномарка сбила 14-летнего подростка 29 ноября

С места происшествия школьника госпитализировали в медицинское учреждение
Ирина СИНЕГУБОВА
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 29 ноября, в 15:30 в Центральном районе Тольятти 47-летний водитель автомобиля Hyundai i30 сбил 14-летнего подростка.

— Мужчина ехал по улице Ленина в направлении улицы Максима Горького. ДТП произошло напротив дома № 77, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там 14-летний подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Юноша шел справа налево по ходу движения транспортного средства. Водитель автомобиля не среагировал и наехал на мальчика.

С места происшествия школьника госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящий момент его состояние неизвестно, а сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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