В Самарской области иномарка сбила 14-летнего подростка 29 ноября

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 29 ноября, в 15:30 в Центральном районе Тольятти 47-летний водитель автомобиля Hyundai i30 сбил 14-летнего подростка.

— Мужчина ехал по улице Ленина в направлении улицы Максима Горького. ДТП произошло напротив дома № 77, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там 14-летний подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Юноша шел справа налево по ходу движения транспортного средства. Водитель автомобиля не среагировал и наехал на мальчика.

С места происшествия школьника госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящий момент его состояние неизвестно, а сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.