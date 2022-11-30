Самарцам рассказали, какой продукт принесет организму много пользы

Самарцам рассказали о пользе овощей
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Жителям Самарской области рассказали о пользе одного из самых популярных овощей. Если регулярное его употреблять, то он принесет организму много пользы.
По информации ФАН, помидор – является одним из самых полезных овощей. Он содержит ликопин, который обладает антиоксидантными свойствами. Также он может помочь организму понизить уровень холестерина и повысить иммунитет. Помимо этого, помидоры имеют каротиноиды, которые способны защитить от воздействия радикалов.
Специалисты также отмечают, что помидоры снижают риск развития рака и угрозу воспалительных процессов. Благодаря витамину А, овощи улучшают здоровье и положительно влияют на работу сердца.
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