Самарцам рассказали, какой продукт принесет организму много пользы

Самарцам рассказали о пользе овощей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали о пользе одного из самых популярных овощей. Если регулярное его употреблять, то он принесет организму много пользы.

По информации ФАН, помидор – является одним из самых полезных овощей. Он содержит ликопин, который обладает антиоксидантными свойствами. Также он может помочь организму понизить уровень холестерина и повысить иммунитет. Помимо этого, помидоры имеют каротиноиды, которые способны защитить от воздействия радикалов.

Специалисты также отмечают, что помидоры снижают риск развития рака и угрозу воспалительных процессов. Благодаря витамину А, овощи улучшают здоровье и положительно влияют на работу сердца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.