Ректор Самарского медуниверситета представил Минобороны РФ уникальную разработку для лечения и реабилитации

В Москве в рамках научно-практической конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия» были представлены экспозиции с основными отечественными достижениями и разработками, в том числе, в области медицины. Инновационные разработки Самарского государственного медицинского университета для первого заместителя Министра обороны РФ Руслана Цаликова презентовал ректор СамГМУ Минздрава России, профессор РАН Александр Колсанов. Обход выставочной экспозиции проходил под патронажем Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

- Наш университет реализовал на своей базе полный цикл: от проектирования до производства медицинских изделий, — рассказал Александр Колсанов. — Более двадцати инновационных решений дошли до системы практического здравоохранения, и сейчас применяются в лечении и реабилитации пациентов. Мы обладаем всеми необходимыми компетенциями и возможностями и готовы значительно нарастить объемы выпуска нашей продукции для данных целей, благодаря запуску и началу работы Центра серийного производства СамГМУ Минздрава России.

В числе таких разработок — AUTOPLAN — первая российская система хирургической навигации для предоперационного и интраоперационного контроля в нейрохирургии, а также два реабилитационных аппаратно-программных комплекса ReviVR и ReviMotion. Эти комплексы позволяют проводить раннюю вертикализацию пациентов, предупреждают возникновение контрактур суставов перед протезированием, а на этапе после протезирования — развивают координацию и точность движений. На данный момент ReviVR проходит апробацию в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России и получает положительные отзывы об эффективности применения тренажера.

Кроме того, СамГМУ Минздрава России разработал технологию и начал серийное производство индивидуальных эндопротезов из титана и керамики с различными покрытиями. Уникальность разработки в том, что эндопротезы создаются индивидуально с учетом анатомических особенностей пациента на основе его снимков КТ и МРТ. Это обеспечивает лучшую совместимость и сокращает период реабилитации. А используемые материалы биосовместимы с тканями человека и легко приживаются.

Разработки СамГМУ Минздрава России вызвали интерес у руководства министерства обороны.