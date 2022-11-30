В Самарской области отмечают снижение уровня безработицы

В регионе снизился уровень безработицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области эксперты рассказали о снижении уровня безработицы. На данный момент он составляет 0,6%.

Во время прямого эфира врио заместителя министра труда Юлия Бренер отметила, что более 43 тысяч человек с начала 2022 года смогли найти новое рабочее место. На сегодняшний день в поисках работы все еще остаются порядка 10,7 тысяч граждан. При этом, количество вакансий достигает 41-42 тысяч. Большинство местных жителей находят работу за 4 месяца и меньше.

Наиболее востребованы сейчас – рабочие и служащие, особым спросом пользуются сварщики, токари, монтажники, операторы станков с ЧПУ. Служба занятости предоставляет соискателям список открытых вакансий, а также услуги профориентации и профобучения.

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