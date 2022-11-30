Самарцев приглашают на последние в 2022 году показы спектаклей «Бахчисарайский фонтан» и «Дон Кихот Ламанчский»

Зрители увидят грандиозные балетные постановки / Фото: САТОБ

Жителей Самары приглашают на последние показы спектаклей «Бахчисарайский фонтан» (12+) и «Дон Кихот Ламанчский» (12+) в этом году. Обе постановки, которые поражают воображение своим масштабом и яркостью, показывают в Самарском театре оперы и балета.

Балет-поэму «Бахчисарайский фонтан», который является обладателем премии «Золотая Маска» за лучшие костюмы, покажут 4 декабря 2022 года. Начало в 18:30. Спектакль рассказывает о страстях в ханском гареме. Хан Гирей влюбляется в пленную польскую княжну Марию, забыв о прежней своей пассии – грузинке Зареме.

Балет «Дон Кихот Ламанчский», который в этом году включили в лонг-лист премии «Золотая Маска», покажут 14 декабря. Начало в 18:30. Спектакль стал самой грандиозной премьерой 2022-го. В нем участвуют более 100 артистов, для которых были сшиты 450 костюмов. Это стоит увидеть и услышать.

Приобрести билеты на постановки можно на официальном сайте САТОБа.

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