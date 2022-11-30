В Самарской области прокуратора добилась ремонта роддома в Новокуйбышевске

В больнице отремонтируют крышу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевске Самарской области смогли добиться ремонта роддома. Крышу не ремонтировали долгое время.

По информации прокуратуры региона, в регионе провели проверку и установили повреждения крыши перинатального центра городской больницы. По сообщению «Волга Ньюс», представителям больницы рекомендовали провести капитальный ремонт кровли и заменить ограждающие конструкции. Суммы затрат оценили более чем в 11,5 миллионов рублей.

Отмечают, что финансирование на ремонт так и не выделили. Прокуратура направила иск, его удовлетворили в полном объеме. Исполнение решения взяли на контроль.

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