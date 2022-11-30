ВТБ выпустил «Культурный гид» по выставке Константина Мельникова в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева

Экскурсию по выставке «МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF» провела Елизавета Лихачева, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева. Очередной выпуск гида рассказывает об основных архитектурных приемах Константина Мельникова, о том, какие проекты прославили архитектора во всем мире и какое отношение он имеет к созданию мавзолея Ленина.

«В фокусе внимания «Культурного гида» гениальный архитектор, опередивший свое время. Выставка, посвященная ему, – это первое полномасштабное исследование жизни, творчества и наследия одного из самых ярких представителей авангарда. Образовательный видеогид – одна из эффективных форм расширения доступа аудитории к наследию Мельникова, как с точки зрения географии, так и времени, ведь видеогид останется в доступе на канале банка в RuTube, даже когда временная экспозиция завершит свою работу», — сказала Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

«Для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов. Эта работа будет продолжена – мы ставим перед собой цель опубликовать все наследие Константина Мельникова, сделать его максимально доступным для исследователей и широкой публики, добиться, чтобы его имя заняло достойное место в мировой архитектуре», — добавила Елизавета Лихачева, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.

На выставке представлено более 200 экспонатов – графика, архитектурная и художественная, архивные документы, живопись, личные вещи Константина Степановича и фотоматериалы из архива Дома Мельникова. Кропотливая исследовательская работа, предшествовавшая выставке, позволила кураторам открыть малоизвестные страницы биографии и творчества архитектора. ВТБ выступает генеральным спонсором выставки.

Все видео из серии «Культурный гид» можно посмотреть на канале банка ВТБ в RuTube. Выставка «МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF» продлится до 23 января 2023 года включительно.