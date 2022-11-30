В ТТУ прокомментировали жалобы самарцев на долгое ожидание трамваев

В ТТУ заверили, что интервал движения трамваев остался прежним, ничего не менялось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары вновь начали жаловаться на работу общественного транспорта. Речь идет о трамваях. По словам горожан, в последнее время их приходится подолгу ждать. А в среду, 30 ноября 2022 года, трамваи и вовсе встали в Постниковом овраге.

- Днем ехала в трамвае № 22. В районе Постникова оврага он встал по направлению в город. Пришлось пересаживаться на другой транспорт, - поделилась горожанка Татьяна.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в МП «ТТУ». Директор предприятия Михаил Ефремов сообщил, что трамваи стояли из-за технической неисправности. Неполадки быстро устранили. Движение восстановили через 18 минут. Также он высказался насчет жалоб на долгое ожидание трамваев:

- Интервал движения трамваев остался прежним. Выпуск составов на линию не менялся. Возможно, все дело в психологическом факторе. На улице похолодало, люди мерзнут, из-за этого им может казаться, что они слишком долго ждут трамвай.

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