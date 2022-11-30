Ярмарки перенесут на другую площадку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилась сезонная работа сельскохозяйственных ярмарок у музея Алабина и в поселке Мехзавод. В прошлое воскресенье был последний торговый день.

По информации городской администрации, на территории торговых точек работники завершили работу из-за холодной погоды. Уже с 1 декабря 2022 года предприниматели продолжат торговлю на новом месте – на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. На участке расположена круглогодичная муниципальная ярмарка. Она работает с 08:00 до 20:00.

Ярмарка пользуется спросом и успехом у покупателей. Торговые ряды оборудовали системами обогрева.

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