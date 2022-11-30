Новые высотки хотят возвести на участке площадью 3,89 га в поселке Зубчаниновка

Новые дома построят на месте старых, которые должны снести Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре планируют возвести новые высотки. Они могут появиться на территории площадью 3,89 га в поселке Зубчаниновка в Кировском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

– Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Металлургической, Магистральной в Кировском районе Самары, – говорится в документах.

Для реализации этого проекта придется снести несколько построек. Среди них: дома на улице Магистральной, 48 (признан аварийным), 52, 54, 56, 58, 60 и на улице Металлургической, 47. Все они были возведены в 1960 году. Также под демонтаж могут попасть автоцентр и контейнерная площадка на улице Магистральной, гаражи.

Документацию по планировке территории планируется подготовить в течение 9 месяцев. Предельный срок реализации проекта комплексного развития площадки – 7 лет.

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