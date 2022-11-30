В Самаре увеличилось количество жертв пожара в ритуальном салоне

Пострадавший скончался в больнице. Фото: СУ СК России по Самарской области

В Самаре рассказали об увеличении количества жертв пожара в ритуальном салоне. Еще один пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Представители пресс-службы СУ СК по региону подтвердили редакции «КП-Самара», что в больнице, к сожалению, скончался 61-летний мужчина, который получил ожоги во время пожара в ритуальном магазине. Салон загорелся ночью 18 ноября 2022 года на улице Авроры.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате пожара погибла 31-летняя женщина, на тот момент второго пострадавшего доставили в больницу. Сотрудники медучреждения боролись за жизнь мужчины несколько дней.

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