В Самарской области обновили условия в образовательных и культурных учреждениях

В регионе тажке ремонтируют библиотеки. Фото предоставлено Министерством культуры Самарской области

В Самарской области в текущем году специалисты проделали много шагов, чтобы обеспечить современные условия для обучения и гармоничного развития детей. В регионе обновили инфраструктуры сфер образования и культуры.

В рамках работы, проводимой при поддержке губернатора Дмитрия Азарова, провели капитальный ремонт школы им. воина-интернационалиста С.Н Левчишина в селе Черновка. Здание обрело современный облик в рамках программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года». В школе утеплили фасад, отремонтировали крышу, систему водоснабжения, канализацию, теплоснабжение. Внутри специалисты заменили напольное покрытие, окна, двери и обновили краску на сенах. Помимо этого, на участок привезли новую мебель и оборудование.

Благодаря ремонту, в школу вернулись ученики, ранее вынужденные покинуть учебное заведение. Также отремонтировали школы в селах Березняки и Александровка.

По информации министерства образования и науки региона, в губернии провели 190 работ капитального ремонта в 160 образовательных учреждениях. В регионе продолжают модернизировать и учреждения культуры. За два года обновили 31 учреждение.

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