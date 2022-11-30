Фотограф из Самары показал, в каком состоянии находится город Мариуполь

Многие здания находятся в плачевном состоянии. Фото: Арсений Котов

Фотограф из Самары решил посетить город Мариуполь. Он поделился кадрами с места событий в своих социальных сетях.

По словам Арсения Котова, он добирался до города без сложностей. Сначала город показался ему вымершим, но, доехав до центра, фотограф увидел оживленные улицы. Во многих подъездах есть электричество, общественный транспорт ходит, но редко. Жители испытывают проблемы с водоснабжением, на территории города введен комендантский час.

Многие дома выжжены изнутри – нет окон и дверей. Некоторые разрушенные здания уже ремонтируют, вычищают мусор и занимаются отделкой. Специалистам предстоит еще много работы.

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