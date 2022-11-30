Губернатор Самарской области проверил ход строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти»

Глава региона оценил ход работ. Фото: пресс-службы правительства Самарской области

В Самарской области продолжается строительство Волжского моста и трассы «Обход Тольятти», которая входит в состав международного маршрута «Европа - Западный Китай». Глава региона Дмитрий Азаров оценил ход работ.

Специалисты подготовили 48 км автомобильной дороги «Обход Тольятти», выполнили конструктив на 100%, установили 3800 столбов освещения и 100 км барьерного ограждения. На участке частично уже открыли рабочее движение. В рамках строительства трассы также возводят путепровод над «Тольяттиазот». На автодороге организуют четырехполосное движение, общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км.

Готовность строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти» превышает 70%. Объекты могут ввести в эксплуатацию в 2024 году. Работы идут в соответствии с графиком, благодаря постоянному финансированию.

- Внимание и помощь Президента в реализации проекта являются определяющими. Именно поддержка Владимира Владимировича Путина позволяет сегодня нам находиться в графике и рассчитывать на то, что в соответствии с ранее установленными датами все работы будут завершены, - отметил Дмитрий Азаров.

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