В Самарской области разыскивают подозреваемых в убийстве женщины в салоне ритуальных услуг

Правоохранители разыскивают подозреваемых. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых в убийстве женщины в салоне ритуальных услуг на улице Авроры. Пожар произошел 18 ноября 2022 года.

Во время возгорания женщина сгорела заживо, пожилой мужчина получил сильные ожоги и скончался в больнице. По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, в рамках расследования дела правоохранители разыскивают двух подозреваемых. Один из мужчин кавказкой внешности, рост 180-185 см, был одет в темную куртку с капюшоном, темные джинсы и темную вязаную шапку. Второй мужчина европейской внешности, рост 180 см, плотного телосложения, был одет в темную куртку, темные джинсы и темную шапку.

Сотрудники полиции рекомендуют тем, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемых, обратиться в ближайшее отделение. Также можно связаться с правоохранителями можно через больное приложение МВД России.

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