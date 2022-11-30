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НовостиОбщество30 ноября 2022 17:56

В Самарской области рассмотрели план конгрессно-выставочных мероприятий на следующий год

План представил вице-губернатор Виктор Кудряшов
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Регион примет участие в международных выставках

Регион примет участие в международных выставках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области во время предварительной комиссии по выставочной деятельности обговорили план конгрессно-выставочных мероприятий на 2023 год. План представил вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Комиссия изучила 45 предложений профильный министерств и ведомств. В итоговом варианте регион примет участие в Московской международной туристической выставке, в выставке «Интурмаркет-2023», в экономическом форуме, в 16-м авиационно-космическом салоне «МАКС-2023», промышленной выставке ИННОПРОМ, в фестивале «Зодчество», транспортной неделе в столице, а также губерния проведет презентацию своего потенциала в разных сферах в торгово-промышленной палате. Традиционно регион выступит на сельскохозяйственной выставке «Золотая осень».

Глава региона Дмитрий Азаров и его команда продолжают создавать благоприятный инвестиционный климат. Область вошла в десятку субъектов-лидеров страны.

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