Житель Оренбургской области избил супружескую пару за повреждение чужой иномарки в Самаре

Пострадавшие поступили в больницу с различными травмами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре поездка в гости закончилась для супружеской пары побоями. Неизвестный напал на мужчину и женщину из-за повреждения чужой иномарки. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел вечером 16 июля текущего года около одного из домов на Пятой просеке. Супруги вместе с другом приехали в гости. Неожиданно к ним подошли незнакомцы и начали разборки.

– По словам пострадавшего, неизвестные в грубой форме обвинили его в повреждении «Infiniti» - якобы он уронил на иномарку дорожный знак, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Словами дело не кончилось: один из мужчин набросился на супругов и начал наносить удары. Конфликт привлек внимание жильцов домов и хозяина внедорожника. Они вышли на улицу, а нападавшие поспешили скрыться.

49-летнего самарца и его 39-летнюю жену доставили в больницу. Врачи диагностировали у мужчины травму носа и мягких тканей головы. Ему назначили амбулаторное лечение.

Спустя времени полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Оренбургской области. В отношении него возбуждены два уголовных дела – по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и по статье 116 УК РФ «Побои».

Также принято процессуальное решение по заявлению 36-летнего владельца поврежденного «Infiniti». К слову, сам хозяин иномарки сообщил, что он не знаком с подозреваемым. Расследование продолжается.

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