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НовостиОбщество1 декабря 2022 5:02

Больше половины самарцев одобряют длительные новогодние каникулы

По сравнению с прошлым годом, больше самарцев стали радоваться новогодним каникулам
Ирина СИНЕГУБОВА
Для многих праздничный отдых является хорошей возможностью куда-нибудь съездить.

Для многих праздничный отдых является хорошей возможностью куда-нибудь съездить.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса SuperJob показал, что продолжительные новогодние каникулы одобряют 59% самарцев. По их мнению, это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими.

Для многих праздничный отдых является хорошей возможностью куда-нибудь съездить, например, на зимний курорт, а также переделать накопившиеся дела и соскучиться по работе. А вот негативно отнеслись к новогоднему отдыху 8% самарцев. Еще 18% оказалось все равно.

Положительно относятся к длительным новогодним каникулам женщины чаще, чем мужчины (68% и 50%), жители с детьми — чаще, чем бездетные (63% и 54%), а люди до 34 лет — чаще старшего поколения (66% и 52%).

По сравнению с прошлым годом, больше самарцев стали радоваться новогодним каникулам. Эксперты связывают это со снятием коронавирусных ограничений: в прошлом году люди без QR-кода не могли посещать театры, участвовать в детских елках, и мероприятий в целом было меньше.

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