В Самаре пьяный 17-летний парень забрал ключи от машины матери своей подруги и уехал кататься

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре пьяный 17-летний парень гостил у своей подруги, а когда она отошла в другую комнату, взял ключи от машины ее матери и решил покататься.

— Ранним утром 27 ноября на проспекте Кирова автомобиль LADA Granta остановили для проверки документов. Парень документы не предоставил, проходить медосвидетельствование отказался, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Владелице автомобиля сообщили, что ее транспортное средство задержано, это очень удивило 40-летнюю местную жительницу. В ходе разбирательства в присутствии родителей молодого человека выяснилось, что мать его подруги пользоваться своим автомобилем не разрешала и ключи не передавала.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Автомобиль в исправном состоянии вернули владелице. Также за отказ проходить медосвидетельствование собран административный материал, который направлен на рассмотрение в Мировой суд.

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