Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 декабря 2022 5:43

В Самарской области бухгалтер хотела инвестировать, но лишилась 2,5 миллионов рублей

Женщина оформила кредит и перевела мошеннику деньги
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 56-летняя бухгалтер медицинского учреждения хотела заработать на инвестициях, но лишилась «вложенных» 2,5 миллионов рублей.

— Жительнице Красноармейского района позвонил незнакомец, который представился инвестором. Мужчина предложил значительного преумножить свои сбережений путем вложения средств, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Обрадовавшись перспективой легкого заработка, женщина оформила кредит через мобильное приложение и перевела на указанные счета 2 миллиона 550 тысяч рублей. Не получив обещанного дохода, бухгалтер проверила счет и обнаружила, что он пустой, а возможности снять деньги нет.

После того, как связаться с инвестором тоже не получилось, жительница региона поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.