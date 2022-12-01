В Самарской области бухгалтер хотела инвестировать, но лишилась 2,5 миллионов рублей

В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области 56-летняя бухгалтер медицинского учреждения хотела заработать на инвестициях, но лишилась «вложенных» 2,5 миллионов рублей.
— Жительнице Красноармейского района позвонил незнакомец, который представился инвестором. Мужчина предложил значительного преумножить свои сбережений путем вложения средств, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Обрадовавшись перспективой легкого заработка, женщина оформила кредит через мобильное приложение и перевела на указанные счета 2 миллиона 550 тысяч рублей. Не получив обещанного дохода, бухгалтер проверила счет и обнаружила, что он пустой, а возможности снять деньги нет.
После того, как связаться с инвестором тоже не получилось, жительница региона поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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