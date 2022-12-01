Самарских предпринимателей приглашают к участию в форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»

Участников форума ждет насыщенная недельная программа. Фото: министерство экономического развития Самарской области

В четверг, 1 декабря, в Самаре стартует форум «Мой бизнес. Время новых решений». Его организатором выступает министерство экономразвития Самарской области и региональный центр «Мой бизнес».

– Мы подготовили интересную программу. Участников ждет семь треков, связанных с креативной экономикой, электронной коммерцией, будущим экспорта, взаимодействием бизнеса и власти и другими темами. Это будет полезная, насыщенная и эффективная Неделя предпринимательства, – рассказал министр экономического развития Дмитрий Богданов.

Бизнес-мероприятие пройдет с 1 по 7 декабря в разных городах региона. Старт будет дан в Ледовом дворце спорта в Самаре. В этот день будут подведены итоги регионального этапа премии «Бизнес успех». Предпринимателей также ждет пленарная сессия «Взаимодействие бизнеса, власти и общества». Участие в ней примет министр экономразвития региона Дмитрий Богданов, федеральные и областные представители инфраструктуры поддержки бизнеса.

Узнать программу мероприятия и зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке.

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