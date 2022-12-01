Стало известно, как самарцы относятся к уходу зарубежных автомобильных брендов

Тяжелее всего расставание с иностранными автомобильными брендами восприняли жители Москвы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос автосайта Дром, проведенный с 21 октября по 2 ноября, показал, как самарцы относятся к уходу зарубежных автомобильных брендов с российского рынка.

— Больше половины опрошенных жителей Самарской области (68%) считают это событие большой потерей, — сообщает пресс-служба Дрома.

Еще 17% автолюбителей региона не видят никаких проблем и считают, что российскому авторынку поможет параллельный импорт. Каждый десятый самарец ответили, что место ушедших с рынка иностранных брендов займут китайские марки, а 4% верят, что их удастся заменить отечественными.

Тяжелее всего расставание с иностранными автомобильными брендами восприняли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Автолюбители Дальнего Востока больше всех надеются на параллельный импорт, а жители Кавказа сильнее остальных регионов верят в отечественный автопром.

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