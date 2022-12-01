Появились фото и видео тушения пожара на теплоходе в Самаре утром 1 декабря

Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Появились кадры тушения пожара, который произошел утром 1 декабря. Сегодня при проведении демонтажных работ на территории загорелся теплоход «ОМ» в Самаре. Об этмо сообщили в МЧС по Самарской области.

Судно уже списано, оно находится на берегу по адресу: улица Белорусской, 132. Сообщение о возгорании теплохода Куйбышевском районе Самары. поступило дежурному в 08:46.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Для тушения загоревшегося теплохода «ОМ» пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар № 2. На место происшествия ранним утром выехали 76 человек и 18 единиц техники.

Спасатели отметили, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров, при этом погибших и пострадавших нет. Пока нет информации о том, какой ущерб был причинен огнем.