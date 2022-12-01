«Лада Приора» влетела в трансформаторную подстанцию на Московском шоссе в Самаре

От удара автомобиль опрокинулся. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло ночью в среду, 30 ноября 2022 года, в Октябрьском районе Самары. Легковушка влетела на бордюр, трансформаторную будку и перевернулась. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария случилась в 3:30 на Московском шоссе. 19-летний водитель «Лада Приора» ехал в сторону улицы Санфировой. Напротив дома №23 «А» он наехал на бордюрный камень и трансформаторную подстанцию. От удара легковушка опрокинулась на крышу.

Водитель пострадал, однако самостоятельно добрался до медиков. Ему назначили амбулаторное лечение. Отмечается, что за последний год он 13 раз нарушал ПДД.

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