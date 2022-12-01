Самарские двигатели штатно отработали на пуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Пуск ракеты состоялся в интересах Минобороны России / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

С космодрома Плесецк в Архангельской области вновь стартовала самарская ракета «Союз-2.1б». Пуск носителя с космическими аппаратами состоялся в интересах министерства обороны России.

- Успешный старт ракеты «Союз-2.1б» обеспечили серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные ПАО «ОДК-Кузнецов». Силовые установки отработали штатно и без замечаний, - сообщили в пресс-службе самарского предприятия.

Напомним, это уже второй пуск ракеты «Союз-2.1б» за последние несколько дней. Предыдущий состоялся 28 ноября 2022 года. Тогда тоже использовалась стартовая площадка космодрома Плесецк. Самарские двигатели успешно справились с поставленной задачей. Они помогли вывести космический аппарат на заданную орбиту в расчетное время.

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