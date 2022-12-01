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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:45

Специалисты областного СПИД-центра проводят профилактические мероприятия среди молодежи

Более пяти тысяч юношей и девушек поучаствовали в этом году
Ирина СИНЕГУБОВА
За последние три года удалось сделать акцент на социальное обучение. Фото: минздрав Самарской области

За последние три года удалось сделать акцент на социальное обучение. Фото: минздрав Самарской области

Специалисты областного СПИД-центра проводят профилактические мероприятия среди молодежи. В этом году в них участвовало более пяти тысяч юношей и девушек, сообщили в минздраве Самарской области.

Обучающие занятия по профилактике рискованного поведения проходят, начиная со старших классов. Подростков информируют о природе ВИЧ, средствах и методах защиты, адресах, куда можно обратиться с подозрением заражения.

За последние три года удалось сделать акцент на социальное обучение. Это помогает создать у подрастающего поколения психологические установки на здоровье, разоблачить стереотипы асоциального поведения и ориентировать на жизненные ценности.

— Не следует избегать обсуждения межполовых отношений с подростками, «запретных» тем в отношениях родителей и детей не бывает. Не откладывайте такие беседы на более поздний период, считая, что ребенок «ещё не дорос». Воспитание внутренней личностной устойчивости подростков к соблазнам «внешнего» мира начинается в семье, — отметила врач-эпидемиолог Мария Измайлова.

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