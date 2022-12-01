В Самаре после ареста BMW владелец погасил накопившиеся долги за нарушение ПДД

Если долг не был оплачен в течение 10 дней, то автомобиль продали бы на торгах. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Арест автомобиля BMW жителя Самары поспособствовал погашению долга по штрафам в 238 тысяч рублей. Мужчина оплатил все в тот же день.

— В отношении автолюбителя было возбуждено 154 исполнительных производства о взыскании штрафов за нарушение ПДД. Мужчина игнорировал погашение долгов и предупреждения о возможных последствиях, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы узнали о наличие у должника автомобиля марки BMW, выехали по предполагаемому месту нахождения мужчины и обнаружили иномарку на ближайшей стоянке. В отношении транспортного средства составили акт описи и ареста.

Самарца предупредили, если он не оплатит долг в течение 10 дней, то его автомобиль продадут на торгах. Не желая становиться пешеходом, мужчина в тот же день все оплатил.

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