В Самаре «Спортмастер» пожаловался на мусорного регоператора

Спор возник из-за способов расчета услуг по обращению с ТКО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре «Спортмастер» пожаловался на регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Представители торговой сети заявили, что компания «ЭкоСтройРесурс» допустила нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

По данным ведомства, в январе 2019 года «Спортмастер» и регоператор заключили договор на оказание услуг по вывозу мусора. Стороны определили подсчет объема ТКО исходя из количества и объема контейнеров. В марте 2019-го в перечень мест накопления отходов был увеличен. В соглашение включили объект, расположенный в ТРК «Амбар». Там регоператор ввел другой способ учета ТКО, исходящий из нормативов накопления отходов.

- Мусорная площадка находится в совместном использовании заявителя с компаниями «Волга-Ритейл», «Домашний интерьер» и «Котон Текстиль». Однако все они, кроме «Спортмастера», платили за ТКО исходя из количества и объема контейнеров для складирования, - отметили в ФАС.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что действия регоператора могут привести к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли одеждой. Компании выдали предписание.

Между тем, в «ЭкоСтройРесурсе» считают, что никаких нарушений при расчете услуг по обращению с ТКО допущено не было. Компания намерена изучить документы и факты, на основании которых ФАС выдала предписание. Также она оставляет за собой право на его оспаривание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.