Ни концерта, ни массовых гуляний: как пройдет новогодняя ночь-2023 в Самаре

Главную площадь Самары украсят к Новому году, но устраивать массовый праздник там не будут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как в Самаре пройдет новогодняя ночь-2023. Ни концерта, ни массовых гуляний на площади имени В.В. Куйбышева не будет. Однако о безопасности людей позаботятся. Информация об этом прозвучала на совещании в правительстве региона под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

Ожидается, что в новогоднюю ночь люди все равно решат посетить площади, парки, скверы. Поэтому во всех общественных местах будут дежурить сотрудники полиции, представители частных охранных организаций и ДНД. Кроме того, правоохранители будут следить за безопасностью дорожного движения на улицах города.

По словам главы Самары Елены Лапушкиной, хотя на площади Куйбышева не планируются ни концерт, ни массовые гуляния, ее все равно украсят к Новому году. Там установят елочные и световые комплексы. Также будут работать два катка.

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