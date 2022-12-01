Работникам бюджетных сфер могут повысить зарплату в Самарской области с января 2023 года

Речь идет о работников отраслей здравоохранения и образования, науки и культуры, социальной защиты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе 2023 года Владимир Путин распорядился провести индексацию зарплат бюджетников, сообщает официальный сайт президента России. Возможно, повышение коснется работников бюджетных сфер Самарской области.

— Также в начале года надо выделить необходимую финансовую помощь с федерального уровня тем регионам, которые в ней нуждаются. Это касается регионов с низкой бюджетной обеспеченностью и тех, у кого доходы бюджета объективно снизились, — сказал Владимир Путин.

Увеличение оплаты труда в бюджетной сфере касается специалистов, работающих отраслях здравоохранении и образования, науки и культуры, социальной защиты. Указом 2012 года поставил перед регионами следующую цель: зарплаты работников бюджетной сферы должны быть увязаны со средними зарплатами по региону.

По статистике, в 2022 году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Как отметил президент, в бюджетной сфере динамика должна быть сопоставима.

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