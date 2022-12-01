Синоптики озвучили прогноз погоды в Самарской области на декабрь 2022 года

Температурный режим будет ниже обычного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в декабре 2022 года. По данным синоптиков, первый зимний месяц пройдет без серьезных осадков.

– Средняя температура воздуха за месяц составит -7,4…-11,2 градуса. Это на 1,4-1,7 градусов ниже средних многолетних температурных значений, – рассказали в Приволжском УГМС.

В пятницу, 2 декабря, в Самарской области ожидается небольшой снег и изморозь. Погода будет облачной с прояснениями, а температура воздуха составит -7…-12 градусов. Порывы северо-восточного и восточного ветра достигнут 5-10 метров в секунду.

В выходные заморозки будут чуть более сильными. Столбик термометра опустится до отметки -10…-15 градусов. Ночью местами ожидается похолодание до 24 градусов ниже ноля. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Погода при этом будет малооблачной, без существенных осадков.

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