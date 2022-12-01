В Самаре осудят мошенницу из Пензенской области, оформлявшую кредиты по фальшивым паспортам

Полученные деньги девушка тратила на жилье и дорогие телефоны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летняя мошенница из Пензенской области предстанет перед судом в Самаре. Девушку обвиняют в серии мошенничества при получении кредитов. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что обвиняемая купила в интернете фальшивые паспорта. Фотография в них была ее собственная, а вот личные данные принадлежали двум жительницам Московской области. Девушка приехала в Самару, взяла два кредита и исчезла.

История вскрылась после просрочки первых платежей. Банковские работники обратились к своим «должницам», но те были в шоке – кредиты они не оформляли и никогда не бывали в Самарской области. Тогда выяснилось, что предъявленные мошенницей паспорта – обычная подделка.

Самарские оперативники отыскали аферистку в Краснодарском крае. Оказалось, что схема с поддельными паспортами для нее не новая. Аналогичным образом она оформила еще 5 кредитов. В общей сложности задержанная созналась в 7 эпизодах мошенничества. Ущерб превысил 730 тысяч рублей. Деньги девушка тратила на жилье, а также покупала дорогие телефоны на перепродажу.

Сейчас счета девушки арестованы, а сама аферистка вскоре окажется на скамье подсудимых.

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